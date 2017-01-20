专访：阿里巴巴早期投资者纪源资本计划成立首支人民币基金

路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。

纪源资本同时还是中国打车公司滴滴出行和手机制造商小米的早期投资者，去年筹资12亿美元用于全球投资。管理合伙人符绩勋在路透专访中表示，公司目前正在与投资者讨论设立一支人民币基金，规模尚未确定。

设立人民币基金将使纪源资本和启明创投及戈壁创投等对手站到同一水平线上。启明创投及戈壁创投均同时拥有人民币及美元基金。目前，在美国和中国均设有业务的纪源资本通过旗下科星(Venture Star)进行人民币投资。

“某些行业会变得越来越敏感，”符绩勋称，“这些是我们作为风险资本投资人，需要去考虑监管环境如何更多偏向于利好人民币基金的领域。”

有了人民币基金，纪源资本将能够更容易地投资中资企业，无需采用复杂的可变利益实体(VIE)结构。(完)