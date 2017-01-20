专访：阿里巴巴早期投资者纪源资本计划成立首支人民币基金

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
纪源资本同时还是中国打车公司滴滴出行和手机制造商小米的早期投资者，去年筹资12亿美元用于全球投资。管理合伙人符绩勋在路透专访中表示，公司目前正在与投资者讨论设立一支人民币基金，规模尚未确定。
设立人民币基金将使纪源资本和启明创投及戈壁创投等对手站到同一水平线上。启明创投及戈壁创投均同时拥有人民币及美元基金。目前，在美国和中国均设有业务的纪源资本通过旗下科星(Venture Star)进行人民币投资。
“某些行业会变得越来越敏感，”符绩勋称，“这些是我们作为风险资本投资人，需要去考虑监管环境如何更多偏向于利好人民币基金的领域。”
有了人民币基金，纪源资本将能够更容易地投资中资企业，无需采用复杂的可变利益实体(VIE)结构。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。