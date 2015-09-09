阿里巴巴下调7-9月GMV预估 受中国经济放缓影响

路透上海9月9日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴集团控股(BABA.N)周二表示，预计第二季总成交金额要低于之前的预估，这是中国经济放缓打击消费者支出的又一信号。

阿里巴巴不是第一个警告中国经济趋弱将对营收造成负面影响的公司，不过鉴于其巨大的规模，使得这一表态成为一个标志性的信号。阿里巴巴在中国电子商务市场占有主导地位，据Forrester今年早些时候的一份研究报告，中国2019年在线销售额预计将达到1万亿美元。

在纽约的一次技术会议上，阿里巴巴负责投资者关系的高管Jane Penner表示，消费者仍有消费意愿，也有消费能力，但公司发现“支出力度受到了负面影响。”

阿里巴巴当前预计总交易额(GMV)在7-9月当季将低于最初的预估，落差幅度为1-9%的中段水准。GMV是阿里巴巴平台上的总成交金额，是电子商务公司最受关注的指标之一。

“我们仍然看到买家在我们的平台上参与度实际上很高...但比如像是平均订单金额则呈下降，”Penner在花旗全球科技会议上表示。

8月阿里巴巴公布4-6月GMV增速为34%，达到6,730亿元人民币(1,060亿美元)，创下三年多来最慢增速。

阿里巴巴股价周二下跌4.7%至60.91美元，盘中一度上升4.5%。自去年11月中旬达到峰值之后，阿里巴巴股价已经腰斩。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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