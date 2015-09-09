阿里巴巴下调7-9月GMV预估 受中国经济放缓影响

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月9日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴集团控股(BABA.N)周二表示，预计第二季总成交金额要低于之前的预估，这是中国经济放缓打击消费者支出的又一信号。
阿里巴巴不是第一个警告中国经济趋弱将对营收造成负面影响的公司，不过鉴于其巨大的规模，使得这一表态成为一个标志性的信号。阿里巴巴在中国电子商务市场占有主导地位，据Forrester今年早些时候的一份研究报告，中国2019年在线销售额预计将达到1万亿美元。
在纽约的一次技术会议上，阿里巴巴负责投资者关系的高管Jane Penner表示，消费者仍有消费意愿，也有消费能力，但公司发现“支出力度受到了负面影响。”
阿里巴巴当前预计总交易额(GMV)在7-9月当季将低于最初的预估，落差幅度为1-9%的中段水准。GMV是阿里巴巴平台上的总成交金额，是电子商务公司最受关注的指标之一。
“我们仍然看到买家在我们的平台上参与度实际上很高...但比如像是平均订单金额则呈下降，”Penner在花旗全球科技会议上表示。
8月阿里巴巴公布4-6月GMV增速为34%，达到6,730亿元人民币(1,060亿美元)，创下三年多来最慢增速。
阿里巴巴股价周二下跌4.7%至60.91美元，盘中一度上升4.5%。自去年11月中旬达到峰值之后，阿里巴巴股价已经腰斩。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。