阿里巴巴与兵工集团成立合资公司 推动卫星导航定位业务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月20日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴(BABA.N)与中国兵器工业集团合资设立的“千寻位置网络有限公司”近日挂牌成立，该公司将以中国的北斗导航系统为基础，提供定位服务。
兵器工业集团网站刊登的新闻稿显示，千寻位置网络有限公司注册资本20亿元人民币，由中国兵器工业集团公司和阿里巴巴集团共同出资设立，各占50%股权，该公司的成立标志着北斗卫星导航系统的应用迈出了重要步伐。
新闻稿指出，该公司以“互联网+位置（北斗）”的理念，通过北斗地基一张网的整合与建设，基于云计算和数据技术，构建位置服务云平台；公司定位为一家面向企业和开发者、提供精准位置服务运营的平台型公司。
中国证券报周四的报导称，2015年是北斗从亚太覆盖走向全球覆盖的第一年，卫星导航产业的国际化步伐加快。北斗导航卫星全球组网开始，意味着中国导航产业将与美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧洲伽利略争夺世界导航产业，进入世界竞争格局。
报导并援引今年召开的第六届中国卫星导航学术年会的数据，预计2015年和2020年，中国卫星导航应用产业年值分别将超过1,500亿元和4,000亿元，北斗导航市场复合增长率将大于40%。（完）
(发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。