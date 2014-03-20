阿里巴巴还未上市已火爆非常 灰市交易估值高达2,500亿美元

3月20日 - 路透香港3月20日 - 据IG Group，虽然阿里巴巴集团还没有为计划中的美国首次公开发行(IPO)而开始首次承销商会议，但交易商已发动攻势，押注这家中国电子商务巨头的首秀估值或达2,500亿美元。

总部位于杭州的阿里巴巴集团当前在准备IPO，可能超过两年前Facebook(FB.O)的160亿美元售股，成为全球最大的科技公司IPO。

据路透访问的12家券商，阿里巴巴的平均估值在1,410亿美元。澳大利亚投资银行麦格理集团给出最高的预估值2,000亿美元。

交易商可以通过IG公司提供的灰市、来赌他们对阿里巴巴首日上市收盘时的估值预测。IG称当前仅有来自客户的买单，这些买单预计阿里巴巴的市值在2,500亿美元左右。IG是总部位于伦敦的提供价差交易的公司。

据汤森路透数据，这样的估值将使得阿里巴巴超越沃尔玛(WMT.N)，成为市值第10大上市企业。

预计阿里巴巴会在第三季进行IPO。(完)

(编译 艾茂林/田建华; 审校 李春喜)

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