标题新闻：阿里巴巴集团同意向支付宝母公司出售中小企业贷款业务，作价5.18亿美元现金

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员

路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。