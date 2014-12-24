阿里巴巴两年投入逾10亿元打假

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京12月23日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴集团周二称，从2013年1月1日至今年11月30日，公司在消费者保障及打假方面的投入已经超过10亿元人民币。
阿里巴巴首席执行官陆兆禧（Jonathan Lu）在声明中称，对阿里来说，打假是他们的一个责任。
阿里巴巴近年来加大了打假的力度，尤其是在美国上市前。阿里巴巴今年9月在纽约上市，共筹资250亿美元，创下IPO融资纪录。
阿里巴巴在其首次公开发行（IPO）招股说明书中称，假货泛滥可能会影响其赢得消费者、投资者和美国零售合作伙伴的能力。
几年前，阿里巴巴旗下的淘宝网曾被列入美国贸易代表办公室的“恶名市场”名单。（完）
编译：高良萍 发稿：程芳
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