阿里巴巴将投资以色列风险投资集团JVP旗下基金

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透特拉维夫3月23日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)准备投资Jerusalem Venture Partners(JVP)旗下基金，JVP是以色列主要的风险投资集团之一。
JPV董事总经理Kobi Rozengarten周一在公司年度大会上宣布了这项投资的消息，但没有提供具体细节。
金融报纸Calcalist网站报导称，这项投资总金额以数千万美元计。
JVP旗下管理的资产接近10亿美元。
Calcalist称，这是阿里巴巴首次投资一支风险投资基金。
一支大约20人的阿里巴巴代表团本周访问以色列，期间将会晤JVP，并出席一个网络安全技术的会议。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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