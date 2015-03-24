阿里巴巴将投资以色列风险投资集团JVP旗下基金

路透特拉维夫3月23日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)准备投资Jerusalem Venture Partners(JVP)旗下基金，JVP是以色列主要的风险投资集团之一。

JPV董事总经理Kobi Rozengarten周一在公司年度大会上宣布了这项投资的消息，但没有提供具体细节。

金融报纸Calcalist网站报导称，这项投资总金额以数千万美元计。

JVP旗下管理的资产接近10亿美元。

Calcalist称，这是阿里巴巴首次投资一支风险投资基金。

一支大约20人的阿里巴巴代表团本周访问以色列，期间将会晤JVP，并出席一个网络安全技术的会议。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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