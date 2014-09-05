美国新股：阿里巴巴预计IPO定价介乎每ADS 60-66美元，筹资约211.3亿美元

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透9月5日 - 中国电商巨擘阿里巴巴集团 表示，其首次公开发行(IPO)定价预计在每美国存托股份(ADS)60-66美元，按定价区间高端计算，公司估值约1,626.9亿美元。
备受期待的阿里巴巴IPO将筹资约211.3亿美元，成为美国最大的科技企业上市案。
一位消息人士在8月底向路透表示，阿里巴巴计划于9月8日当周在纽约证交所挂牌上市。
目前由雅虎 持股22.4%的阿里巴巴将在未来几天展开全球路演，之后将决定最终的IPO价格。
该公司此次发售3.201亿股ADS中的1.231亿股，而其余股份将由包括雅虎，董事局主席马云和董事局执行副主席蔡崇信等股东出售。
根据预计IPO定价区间的高端计算，阿里巴巴的估值仍低于市场预期。一些业内分析师原本预计该公司估值将超过2,000亿美元，从而跻身在美上市的市值最高的20家公司之列。
阿里巴巴占据着中国互联网零售销售约80%的份额。互联网普及程度提高以及中产阶层的扩大，帮助阿里巴巴在截止6月30日的一年中取得了2,960亿美元的商品销售收入。
阿里巴巴集团 在8月底公布第二季营收加速成长，得益于移动业务增长强劲。在阿里巴巴首次公开发行(IPO)之前，这为投资者提供了可能是最后一窥其财务状况的机会。
第二季营收较上年同期猛增46%至25.4亿美元，增幅超过第一季的38.7%。
阿里巴巴截至6月底拥有2.79亿位活跃买家，较上年同期增长50%。该公司表示，每位活跃买家在截至6月底的一年中平均下单52次，同比增加45%。 (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。