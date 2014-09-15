更正-更新版 2-美国新股：阿里巴巴计划扩大IPO规模，因需求“势不可挡”--消息

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(更正：因译文有误，内文第三段“3,201万”美国存托股份，应改为“3.201亿”)
路透9月15日 - 消息人士周一表示，由于投资者需求“旺盛”，阿里巴巴IPO-BABA.N计划扩大在美国首次公开发行(IPO)的规模。
如果承销商行使股票增发权来满足投资者需求，阿里巴巴可能刷新全球最大规模IPO的纪录，融资规模将高达243亿美元，从而超过中国农业银行 在2010年创下的221亿美元纪录。
公司和部分股东出售3.201亿美国存托股份，参考价格为每股60-66美元。其中一位消息人士称，在与大型美国共同基金和机构投资者协商之后，阿里巴巴周一稍晚可能申请对IPO进行修改，并将上调参考价格区间的上档。
“自IPO推出以来，需求势不可挡，”该消息人士称。由于IPO细节尚未公开，消息人士要求匿名。“从一开始就有上调价格区间的可能性。”
彭博稍早报导，阿里巴巴计划将招股价区间上端提高至逾70美元，并最早于周一公布招股价区间。
在阿里巴巴周一向亚洲投资者进行路演之际，该公司创始人马云表示，上市之后阿里巴巴计划扩大在美国和欧洲的业务。
“在美国上市之后，我们将发展欧洲和美国的业务，”马云在演讲之前对记者表示。“我们不会放弃亚洲市场。”(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30