（修正）中国网民对阿里巴巴的外资大股东感到愤懑

修正倒数第二段人名“张明” 应为 “张鸣”

路透北京5月7日 - 一些中国民众周三才知道电商巨头阿里巴巴逾半数股份多年来为日美企业所持有，他们对这一事实感到愤懑。

“马云在为谁打工，马云在为日本人，美国人打工。”一些人不禁在微博上发问。此前，阿里巴巴刚刚正式递交了在美国首次公开募股（IPO）的申请。

马云为首的几个人在1999年创立了阿里巴巴，并成为创业者和很多普通中国民众心目中的英雄，他们认为马云为小企业谋利。

“马云大汉奸一个，”一名腾讯微博博主写道。

阿里巴巴在招股书中详细说明了自身与两大股东的关系：日本电信巨头软银(9984.T)和美国科技企业雅虎(YHOO.O)分别持有阿里巴巴34.4%和22.6%的股份。

软银在14年前入股阿里巴巴，雅虎则在2005年购入阿里巴巴40%股份。这两家公司的持股情况早已是公开的信息，阿里巴巴此前也曾做过相关披露。

然而，这个陈旧的信息周三还是在具有反日情绪的中国网民中间引发了一片惊愕和愤慨。网民发现马云仅仅是阿里巴巴的第三大股东，仅持有8.9%的股份。

一些人呼吁抵制阿里巴巴旗下的淘宝和天猫电商平台，不过这很可能对它们的业务几无影响。

“叫汉奸，这个一直有。从五四时期就有。”中国人民大学国际关系教授张鸣称。

“中国人搞这么大与中国环境有关。中国官方并不阻止这种行为，”张鸣说道。“官方对这种行为不制止。这两年民粹主义、民族主义很叫嚣。”

正如一名微博博主就软银持股阿里巴巴所写的：“我的天，日本的爪子无所不在啊！”（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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