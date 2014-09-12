《分析》阿里巴巴上市掀起热情，但IPO市场应保持冷静

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
这波抢上市的亏损公司，多数来自一个行业，那就是生物科技。投资者能够容忍这些公司不好的业绩记录，是因为希望在脱手时大赚获利。
有些投资者的押注获得回报，比如UltraGenyx制药 ，目前股价较IPO价格上涨176%。但其他新股表现令人失望。2014年表现最差的五支新股中，有三支来自生物科技行业。
“投资人买进这些营收或获利没什么前景的公司，寄望某个重要的新药获得审批，或被制药公司收购，”InvestorPlace.com网的编辑Jeff Reeves表示。
Ritter认为，即便剔除生物科技板块，许多IPO价格价格看起来也不低。今年的新股发行价较2001-2013年均值高出大约50%，但这些公司上市前一年的营收中值由1.873亿美元下降至1.362亿美元。
专家认为股市上涨是投资者愿意冒险的原因。上月标普500指数 首次突破2,000点关口。再者，由于美联储维持利率在低位，寻求成长题材的投资者，被一些未经考验的公司吸引。
“散户的冒险意愿是根据经济大环境决定的。如果他们认为美联储将继续执行宽松政策，他们就更倾向于买入新股冒险，”HighTower Network旗下公司Gryphon Financial Partners的首席执行官(CEO)Joel Guth表示。
不过也有一些迹象表明投资者变得更加谨慎。今年第二季新股上市首日平均上涨9.2%，而此前的三个季度，每季的新股首日涨幅都平均高达20%左右。
这可能意味着，对未来数月即将上市的众多企业，投资者会更加保守看待。这些公司包括餐馆连锁公司Dave & Buster's Entertainment和P2P贷款平台LendingClub。
“估值现在处于多年高位，有一天将出现修正，”Ritter表示。(完)
(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 高琦/蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)