《分析》阿里巴巴上市掀起热情，但IPO市场应保持冷静

这波抢上市的亏损公司，多数来自一个行业，那就是生物科技。投资者能够容忍这些公司不好的业绩记录，是因为希望在脱手时大赚获利。

有些投资者的押注获得回报，比如UltraGenyx制药 ，目前股价较IPO价格上涨176%。但其他新股表现令人失望。2014年表现最差的五支新股中，有三支来自生物科技行业。

“投资人买进这些营收或获利没什么前景的公司，寄望某个重要的新药获得审批，或被制药公司收购，”InvestorPlace.com网的编辑Jeff Reeves表示。

Ritter认为，即便剔除生物科技板块，许多IPO价格价格看起来也不低。今年的新股发行价较2001-2013年均值高出大约50%，但这些公司上市前一年的营收中值由1.873亿美元下降至1.362亿美元。

专家认为股市上涨是投资者愿意冒险的原因。上月标普500指数 首次突破2,000点关口。再者，由于美联储维持利率在低位，寻求成长题材的投资者，被一些未经考验的公司吸引。

“散户的冒险意愿是根据经济大环境决定的。如果他们认为美联储将继续执行宽松政策，他们就更倾向于买入新股冒险，”HighTower Network旗下公司Gryphon Financial Partners的首席执行官(CEO)Joel Guth表示。

不过也有一些迹象表明投资者变得更加谨慎。今年第二季新股上市首日平均上涨9.2%，而此前的三个季度，每季的新股首日涨幅都平均高达20%左右。

这可能意味着，对未来数月即将上市的众多企业，投资者会更加保守看待。这些公司包括餐馆连锁公司Dave & Buster's Entertainment和P2P贷款平台LendingClub。

“估值现在处于多年高位，有一天将出现修正，”Ritter表示。(完)