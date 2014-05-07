背景资料：阿里巴巴IPO或创科技公司上市规模之最

路透5月7日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴 周二在美国正式提交了首次公开发行(IPO)招股说明书。阿里巴巴上市筹资规模有望超过Facebook IPO中的160亿美元，或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。