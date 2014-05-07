背景资料：阿里巴巴IPO或创科技公司上市规模之最

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透5月7日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴 周二在美国正式提交了首次公开发行(IPO)招股说明书。阿里巴巴上市筹资规模有望超过Facebook IPO中的160亿美元，或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。
以下为科技公司规模最大的10次IPO
上司公司 日期 筹资额(亿美元)
Facebook Inc 2012/05/17 160
英飞凌科技 2000/03/13 58.5
Agere Systems Inc 2001/03/27 41.4
日本显示器公司 2014/03/10 32.4
World Online BV 2000/03/15 28.1
T-Online International AG 2000/04/17 27.3
精技电脑 1997/12/13 23.4
KPMG Consulting 2001/02/07 23.3
Verisk Analytics Inc 2009/10/06 21.6
Twitter Inc 2013/11/06 20.9
来源：汤森路透 (完)
(编译 李春喜 审校 张若琪)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。