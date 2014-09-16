揭秘谢世煌：马云在阿里巴巴的低调辅佐者

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月15日(记者 Gerry Shih/Matthew Miller) - 在阿里巴巴内部，很少有员工了解阿里巴巴联合创始人兼副总裁谢世煌(Simon Xie)。在阿里巴巴这样一个联合创始人就像摇滚明星一样被推崇的公司，谢世煌算是个例外：多年来一直在一间狭小的办公室办公、穿着简朴、为人谦和低调。

但对于阿里巴巴纽约首发上市的投资者而言，谢世煌是阿里巴巴最重要的人物之一：他是除执行主席马云之外，唯一拥有阿里巴巴国内公司、并持有职称阿里巴巴企业结构的营业执照的人。

马云持有阿里巴巴国内公司的大部股份，而谢世煌与马云一样，对国内公司、以及对将国内实体与纽约上市实体联系起来的关键合同行使完全的法律权利。

但人们还是不了解谢世煌，而这种非同一般的股权安排甚至让阿里巴巴的高层内部人士也云里雾里。一些员工说，曾经与谢世煌密切共事过的一名前高管曾开玩笑说，谢世煌是“首富”，即便他不在阿里巴巴大股东之列。

在供职阿里巴巴的15年中，谢世煌仅接受过其家乡一家报纸的一次公开采访。谢世煌协助运营阿里巴巴投资部，却不在领导职位；阿里巴巴最近公布了30位合伙人名单，谢世煌并不在其中。多位阿里前高管和外部分析师表示，正是这种低调掩盖了谢世煌作为马云最可信赖的商业伙伴之一的地位。

咨询公司ChinaRAI创始人兼执行长弗雷迪里克·奎斯特(Fredrik Oqvist)表示：“谢世煌显然是阿里巴巴最重要的人物，虽然他不是阿里巴巴管理委员会的成员。他无处不在，却又无迹可寻。”

阿里巴巴拒绝就该篇报导置评，称现在正是公司上市前的静默期。

**有益的合作伙伴**

谢世煌的一些朋友说，在20世纪初，谢世煌曾推动在电子商务领域的诸多参与，并曾在多个管理岗位任职，其中包括阿里巴巴分析部门、公司战略团队以及阿里巴巴中文网站。

尽管谢世煌的职位头衔每隔几年就有所变化，但在部分事关阿里业务的最重要文件中，谢世煌的名字总会与马云的名字一起出现。

中国的企业通常要求至少有两名股东，对于那些持有有限制的政府牌照的国内企业，这一法则尤为适用。中国法律还禁止外资持有互联网公司。

这就是说，那些买进阿里巴巴在纽约上市股票的投资者，实际上拥有的是阿里巴巴在开曼群岛注册的一家公司的股票，而这家公司获得关键的运营许可及部分收入是通过与五家中国公司(可变利益载体VIE)的协议实现的。

根据阿里巴巴截至3月31日提交的文件，除这五家公司外，谢世煌还持有浙江阿里巴巴电子商务有限公司11.6%的股份。该公司现已更名为阿里小微金融服务集团。

2010年，马云掌握了浙江阿里巴巴电子商务有限公司的控股权。股东雅虎 和软银 对此强烈抗议，马云则表示，这是为遵守中国央行关于外资掌控金融企业规定的必要之举。

在各种各样的关联交易中，谢世煌一直都是马云有益的合作伙伴。今年4月，谢世煌从阿里巴巴获得10亿美元的借款，收购华数传媒 20%的股份。此举被视为阿里巴巴进军传媒领域的战略之一。同月，谢世煌和马云以33亿元人民币获得中国最大金融软件公司--恒生电子(Hundsun Technologies) 20.6%的股份。

美国麦楷博平会计师事务所(Marcum Bernstein Pinchuk)中国分公司执行合伙人Drew Bernstein表示：“谢世煌在阿里巴巴，是因为马云需要他。马云一定很尊敬他。他(谢世煌)一定感觉属于那里，不论是因为他过去所做的贡献，还是未来他在公司的建树。”（完）