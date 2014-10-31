阿里巴巴抢注“双十一”商标 京东不满

路透北京10月30日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)同竞争对手京东(JD.O)之间的商标纠纷走进公众视线。京东发表公开信称，某电商企业措辞强硬地要求各大媒体不要为其他电商企业发布带有“双十一”字样的促销广告。

京东周四在其社交媒体账户上公开了天猫发布的一则通告函。天猫通告函称，阿里巴巴集团已经取得“双十一”注册商标，经阿里巴巴授权，天猫就“双十一”商标享有专用权、受法律保护，其他任何人的使用行为都是商标侵权行为。天猫通告函的签署日期为10月16日。

据路透调查，阿里巴巴2013年在中国国家工商总局注册了至少六个与“双十一”有关的商标。

这份通告函凸显，中国电商企业在“双十一”营销方面的竞争十分激烈。实践证明，“双十一”是网购狂欢节。“双十一”即光棍节（11月11日），去年“双十一”的销售总额接近80亿美元。

天猫在通告函中还对少数电商企业的相关行径进行谴责，并称广告发布者对广告中存在侵权、违法行为承担连带责任。

路透周四未立即联系到阿里巴巴和京东方面就此置评。

京东在新浪微博称，“该电商企业”此举有违开放的互联网精神，有违公平竞争的原则。这种借法律之名、行垄断之实的行为，实质上限制了广大消费者本应享有的充分的知情权、选择权和参与权，损害了消费者利益。“该电商企业”明显指的是阿里巴巴。

从阿里巴巴方面看，该公司祭出如此重招，旨在保护其在“双十一”销售中的领先地位。

去年“双十一”，光是阿里巴巴旗下支付系统的交易额就达58亿美元，这比美国黑色星期五和网购星期一的销售额还高，当天几乎有三分之一的中国民众“光顾”了阿里巴巴旗下的电商网站。

作为继阿里巴巴之后的中国第二大电商企业，京东去年的“双十一”促销活动持续了12天，销售额为16亿美元。

包括亚马逊(AMZN.O)在内的其他电商企业，也为今年的“双十一”推出了促销活动。亚马逊中国周三宣布，今年的“双十一”促销主打国际品牌，通过一系列举措让中国消费者足不出户买到来自世界各地的商品，该公司六大海外网站即日开通对中国的直邮服务。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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