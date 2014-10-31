阿里巴巴抢注“双十一”商标 京东不满

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。
路透北京10月30日 - 中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)同竞争对手京东(JD.O)之间的商标纠纷走进公众视线。京东发表公开信称，某电商企业措辞强硬地要求各大媒体不要为其他电商企业发布带有“双十一”字样的促销广告。
京东周四在其社交媒体账户上公开了天猫发布的一则通告函。天猫通告函称，阿里巴巴集团已经取得“双十一”注册商标，经阿里巴巴授权，天猫就“双十一”商标享有专用权、受法律保护，其他任何人的使用行为都是商标侵权行为。天猫通告函的签署日期为10月16日。
据路透调查，阿里巴巴2013年在中国国家工商总局注册了至少六个与“双十一”有关的商标。
这份通告函凸显，中国电商企业在“双十一”营销方面的竞争十分激烈。实践证明，“双十一”是网购狂欢节。“双十一”即光棍节（11月11日），去年“双十一”的销售总额接近80亿美元。
天猫在通告函中还对少数电商企业的相关行径进行谴责，并称广告发布者对广告中存在侵权、违法行为承担连带责任。
路透周四未立即联系到阿里巴巴和京东方面就此置评。
京东在新浪微博称，“该电商企业”此举有违开放的互联网精神，有违公平竞争的原则。这种借法律之名、行垄断之实的行为，实质上限制了广大消费者本应享有的充分的知情权、选择权和参与权，损害了消费者利益。“该电商企业”明显指的是阿里巴巴。
从阿里巴巴方面看，该公司祭出如此重招，旨在保护其在“双十一”销售中的领先地位。
去年“双十一”，光是阿里巴巴旗下支付系统的交易额就达58亿美元，这比美国黑色星期五和网购星期一的销售额还高，当天几乎有三分之一的中国民众“光顾”了阿里巴巴旗下的电商网站。
作为继阿里巴巴之后的中国第二大电商企业，京东去年的“双十一”促销活动持续了12天，销售额为16亿美元。
包括亚马逊(AMZN.O)在内的其他电商企业，也为今年的“双十一”推出了促销活动。亚马逊中国周三宣布，今年的“双十一”促销主打国际品牌，通过一系列举措让中国消费者足不出户买到来自世界各地的商品，该公司六大海外网站即日开通对中国的直邮服务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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