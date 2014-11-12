美国个股：阿里巴巴对与PayPal合作持开放态度--彭博

路透11月11日 - 彭博报导称，阿里巴巴 董事会执行副主席蔡崇信接受采访时表示，阿里巴巴对与eBay 旗下的PayPal合作以扩大支付业务持开放态度。

“我们是中国最大的在线支付公司，而PayPal则在国际上表现很好，不只在美国也包括其他国家，我们之间存在一些互补，”蔡崇信周一表示。

阿里巴巴周二公布“光棍节”当天销售额超过90亿美元，显示出中国消费者的购买力，以及这一天对零售业的重要程度。

eBay于9月表示，将在2015年下半年剥离PayPal，后者将成为上市公司。

未能立即联系到阿里巴巴和eBay发表评论。(完)