美国个股：阿里巴巴对与PayPal合作持开放态度--彭博

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月11日 - 彭博报导称，阿里巴巴 董事会执行副主席蔡崇信接受采访时表示，阿里巴巴对与eBay 旗下的PayPal合作以扩大支付业务持开放态度。
“我们是中国最大的在线支付公司，而PayPal则在国际上表现很好，不只在美国也包括其他国家，我们之间存在一些互补，”蔡崇信周一表示。
阿里巴巴周二公布“光棍节”当天销售额超过90亿美元，显示出中国消费者的购买力，以及这一天对零售业的重要程度。
eBay于9月表示，将在2015年下半年剥离PayPal，后者将成为上市公司。
未能立即联系到阿里巴巴和eBay发表评论。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。