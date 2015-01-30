阿里巴巴季度营收逊于预期 部分投资者仍着眼长远痴心不改

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约1月29日（记者 Luciana Lopez/David Randall） - 阿里巴巴集团控股 公布的季度营收意外逊于分析师预估导致周四股价重挫，但是一些投资者表示他们对这家中国电商巨擘的热情仍未降温，着眼其长期发展潜力。

“我觉得它还不是一个绊脚石，”Morgan Creek资本管理公司的主管Mark Yusko称。这家公司管理资金规模为40亿美元。

阿里巴巴周四公布的会计年度第三季营收逊于预期，导致股价大跌8.8%，收报89.81美元，甚至跌破了9月19日首日上市开盘价92.70美元。

阿里巴巴首次公开发行（IPO）筹资250亿美元，获得投资者热捧，对冲基金经理们大笔买入这家堪称“中国亚马逊”的电商股，其股价在11月触及120美元的高点，但是自此开始下滑，至今累计已经下跌25%。

尽管阿里巴巴第三季营收不及预期，且客户向利润率通常较低的移动设备平台转移，投资者表示从长期来看股价仍具吸引力。

“我们的投入是着眼长期回报，我们认为阿里巴巴将成为具有主导地位的企业，”Yusko说道。

根据高盛对对冲基金的分析，截止到9月30日，对冲基金拥有阿里巴巴4%股份，或将近1亿股，27家基金将其作为排名前十的投资标的。

但是，JO Hambro资本管理公司的资深投资组合经理Vince Rivers指出，阿里巴巴去年上市的强劲表现以及随后四个月的上涨可能已经推动股价估值过高。

“它并不便宜，”他表示，“是在相对高的估值水平，可能将要回调。”

阿里巴巴的市盈率周四已经从32.6倍降至29.7倍，但这仍高于eBay 和百度 。

Yusko和Rivers将阿里巴巴与Facebook 相提并论， 后者在2012年上市后股价挣扎了一年多，现在已经超过当初每股38美元的招股价一倍有余。

“我们必须挺过这段向移动平台转型的痛苦的成长期，”Rivers表示。

“中国互联网消费仍大有潜力，这家公司仍在吸引新的买家，在中小城市仍在快速成长，”Thornburg国际价值基金的助理投资组合经理周迪（音译）指出。该基金截至去年9月底持有470万股阿里巴巴股份。

她拒绝就该基金目前是否仍积极投资于阿里巴巴置评，但表示仍很青睐这家公司。(完)