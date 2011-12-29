高朋美团"投奔"聚划算平台

阿里巴巴旗下团购平台--聚划算向高朋和美团等团购网站开放。阿里巴巴发言人周四在声明中称，此外该平台也将扶持中小团购企业来该平台发展和掘金。该公司在声明中称，阿里巴巴旗下阿里金融将向中小团购企业提供6亿元贷款，而风险投资机构亦将向该平台有潜力的企业投资6亿元。路透