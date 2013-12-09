海尔电器获阿里巴巴战略性投资

* 海尔电器获阿里巴巴入股其物流业务

* 阿里巴巴认购海尔电器少量股份及可转债

* 海尔电器今早复牌盘中曾大涨20%

路透香港12月9日 -中国家电生产商--海尔电器(1169.HK)周一公布获得阿里巴巴集团战略性投资以合作拓展国内大件物流服务网络后，其股份复牌一度大涨20%。

海尔电器在联交所一份声明中称，旗下青岛海尔物流有限公司将进行增资扩股，涉及注资额18.57亿港元，完成后海尔电器将直接持有海尔物流66%股权，并透过特殊目的公司持有另外24.1%股权，阿里巴巴则占余下9.9%股权。

此外，海尔电器将向阿里巴巴发行价值约9.65亿港元新股以及本金额约13.2亿港元的可换股及可转换债券。

受此消息刺激，海尔电器今早复牌后股价曾大涨20%，并触及22.35港元，接近14年高位。香港时间10:50，该股升14.39%，报21.3港元；恒生指数.HSI升0.3%。

海尔电器表示，集团与阿里巴巴战略合作的愿景是打造海尔日日顺物流成为国内领先的大件物流领域的端对端物流服务提供商，客户包括家电、家具、卫浴等品类的厂商、线下零售商和电子商务客户。

“日日顺物流与天猫有意共同建立行业领先的端对端大件物流服务标准，投资并打造领先的覆盖全中国市场的大件物流服务网络。”公司并称。

海尔电器透过青岛海尔物流以“日日顺”品牌经营物流业务，而天猫为阿里巴巴淘宝网的B2C购物平台。

根据协议，海尔电器按每股18.413港元，向阿里巴巴发行约5,239万股股份，或占扩大后股本约2%。

至于本金额约13.2亿港元的三年期可换股及可转债券，于行使时阿里巴巴可选择换取海尔物流24.1%股权或者按每股19.334港元换取海尔电器的股份。

于可转换及可转换债券发行时，阿里巴巴以现金向海尔物流出资约5.4亿港元。

中国电子商务市场潜力巨大，此前商务部发布《促进电子商务应用的实施意见》提振电子商务领域支出从而拉动内需，提出到2015年电子商务交易额将超过18万亿元人民币，去年为8.1万亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 林高丽/杨淑祯)

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