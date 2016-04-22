阿里健康伙母公司、中国太平等在中国拓互联网健康保险业务

路透香港4月22日 - 阿里健康信息技术有限公司(0241.HK)宣布，与大股东阿里巴巴(BABA.N)、中国太平(0966.HK)等订立发起人协议以成立一间合资公司，在中国从事互联网健康保险相关业务，合资公司注册资本为10亿元人民币。

声明称，阿里健康、阿里巴巴全资附属阿里巴巴（中国）技术、中国太平、太平人寿、上海云锋投资、鱼跃科技及深圳百业源作为发起人，并将分别按所占注册资本的5%、15%、21%、4%、20%、20%及15%出资。

合资公司的业务范围将包括各种人民币和外币之健康保险业务、意外伤害保险业务、再保险业务、保险资金运用业务、保险信息服务业务等。

阿里健康表示，中国健康保险业务正处发展初期，互联网保险业务在整个保险市场中所占的比重很低，这两项业务与欧美发达国家相比都有着巨大的差距，因而具备广阔的发展前景。

阿里健康周五早盘初段股价逆市升逾3%，大盘恒生指数.HSI跌0.83%。（完）

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