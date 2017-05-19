阿里健康获阿里巴巴注入天猫保健食品业务部门 股价涨逾12%

路透香港5月19日 - 阿里健康信息技术有限公司(0241.HK)周五宣布，将以总代价38亿港元向母公司阿里巴巴集团(BABA.N)收购天猫保健食品业务部门，公司计划以发行新股悉数支付收购代价。

受注资消息刺激，阿里健康早盘初段股价最多曾大涨12.3%至3.83港元；香港时间9:46，该股升幅缩至8.8%。

阿里健康去年4月已表示积极讨论注入天猫保健食品部门业务的可能性，经过逾一年商讨终告落实。公司的声明称，将收购的目标公司Ali JK Nutritional Products Limited，目标产品为在天猫销售的＂蓝帽子＂保健食品，但不包括若干产品，例如药酒、功能饮料、孕产妇保健食品及婴幼儿保健食品。

公司拟按每股3.2港元，向阿里巴巴的全资附属公司Ali JK Nutritional Products Holding Limited发行11.875亿股新股支付收购代价。每股发行价较公司周四收盘价3.41港元折让约6.16%。

阿里健康是次收购的业务拥有逾950名目标商家获天猫主体授权于天猫销售目标产品。截至今年3月底止财政年度的商品交易额约27.72亿元人民币，拥有约1,181万名年度活跃买家。

该公司表示，相信收购目标业务将能够进一步确保公司发展为阿里巴巴集团旗下的医药保健旗舰平台；更广泛之电商商家纳入到医药保健线上社群从而丰富生态，并与公司医药电商业务、智慧医疗服务、产品追溯平台服务这三大业务板块形成有机互补；及获得更稳定的可持续收入增长。

蓝帽子保健食品是根据《保健食品注册与备案管理办法》及《中华人民共和国食品安全法》，不时于食药监总局注册或备案为＂保健食品＂之食品，并取得食药监总局发出附带独特注册编号或备案追踪号码的保健食品（＂蓝帽子＂）标签。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)