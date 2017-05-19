阿里健康获阿里巴巴注入天猫保健食品业务部门 股价涨逾12%

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月19日 - 阿里健康信息技术有限公司(0241.HK)周五宣布，将以总代价38亿港元向母公司阿里巴巴集团(BABA.N)收购天猫保健食品业务部门，公司计划以发行新股悉数支付收购代价。
受注资消息刺激，阿里健康早盘初段股价最多曾大涨12.3%至3.83港元；香港时间9:46，该股升幅缩至8.8%。
阿里健康去年4月已表示积极讨论注入天猫保健食品部门业务的可能性，经过逾一年商讨终告落实。公司的声明称，将收购的目标公司Ali JK Nutritional Products Limited，目标产品为在天猫销售的＂蓝帽子＂保健食品，但不包括若干产品，例如药酒、功能饮料、孕产妇保健食品及婴幼儿保健食品。
公司拟按每股3.2港元，向阿里巴巴的全资附属公司Ali JK Nutritional Products Holding Limited发行11.875亿股新股支付收购代价。每股发行价较公司周四收盘价3.41港元折让约6.16%。
阿里健康是次收购的业务拥有逾950名目标商家获天猫主体授权于天猫销售目标产品。截至今年3月底止财政年度的商品交易额约27.72亿元人民币，拥有约1,181万名年度活跃买家。
该公司表示，相信收购目标业务将能够进一步确保公司发展为阿里巴巴集团旗下的医药保健旗舰平台；更广泛之电商商家纳入到医药保健线上社群从而丰富生态，并与公司医药电商业务、智慧医疗服务、产品追溯平台服务这三大业务板块形成有机互补；及获得更稳定的可持续收入增长。
蓝帽子保健食品是根据《保健食品注册与备案管理办法》及《中华人民共和国食品安全法》，不时于食药监总局注册或备案为＂保健食品＂之食品，并取得食药监总局发出附带独特注册编号或备案追踪号码的保健食品（＂蓝帽子＂）标签。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。