阿里健康逾194亿港元反向收购在线大药房

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港4月15日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)的香港分支--阿里健康信息技术有限公司(0241.HK)周三公布，拟反向收购阿里巴巴旗下的在线大药房交易平台，代价为194.48亿港元，其股份今早复牌股价大涨近一倍。
据公告，收购标的主要营运供在线大药房进行产品销售的在线交易平台。自收购完成起，经扩大集团将受惠于于天猫平台营运供在线大药房销售产品之在线交易平台之专有权。
收购标的由阿里巴巴以及阿里健康执行董事陈晓颖胞弟陈文欣分别占90.44%及9.56%的股权。
阿里健康将以发行新股及可换股债券的方式支付收购代价，潜在发行的股份相当于经扩大后股本的31.07%。代价股份总数约32.74亿股，发行价每股5.28港元；可换股债券之本金总额为21.6亿港元，可按每股5.808港元转换最多约4.09亿股股份。
截至今年3月底止财政年度，收购标的之总商品交易额约47.4亿元人民币，其中以非处方药和医疗器械为主；全年收入和除税后溢利分别为1.03亿元及7,088.6万元。
阿里健康今早复牌一度大涨99%，至创新高的13.5港元。香港时间10:10，升幅收窄至63.13%，报11.06港元；大市恒生指数.HSI则小涨0.3%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数