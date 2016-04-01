阿里健康放弃收购在线大药房 转战天猫保健食品部门业务

路透香港4月1日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)的香港分支--阿里健康信息技术有限公司(0241.HK)周五称，已放弃收购在线大药房，但正积极讨论注入天猫保健食品部门业务的可能性。

阿里健康去年4月宣布反向收购阿里巴巴旗下的在线大药房交易平台，代价为194.48亿港元，然若干先决条件达成期限一再推迟至今年3月31日，且未获延展，交易协议自动终止。

阿里健康表示，考虑到购股协议已签署近一年，且有鉴于前述与建议收购事项完成以及中国医疗及医药保健行业相关的持续监管不确定性，且该不确定性已经对OpCo续展其持有的第三方B2C药品交易平台牌照等事项产生重大影响，公司未就建议收购事项提交新的上市申请。

但公司指出，正与阿里巴巴积极讨论将目前由天猫运营的一个重大业务部门保健食品/膳食营养补充食品及传统滋补营养食品业务注入阿里健康的可能性，这将使公司从医药产业扩充到大健康产业。

此外，作为阿里巴巴集团打造阿里健康成为其医药保健旗舰平台的承诺之一部分，阿里健康的子公司阿里健康科技（北京）已于4月1日与天猫主体签订外包及增值服务等协议，以推动实现天猫医药保健电商业务更高的增长。

阿里健康周四收报4.73港元，过去一年累计下跌30%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)