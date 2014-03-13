专访：阿里巴巴蔡崇信称不会为了香港IPO而调整合伙人制度

* 香港就股东表决权制度进行讨论

* 蔡崇信称尊重香港一股一票原则

路透香港3月12日 - 阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信(JoeTsai)周三在香港接受路透独家专访时表示，阿里巴巴不会为了在香港证交所上市而调整其合伙人制度。

“我不能理解的是，大家都认为我们会调整合伙人制度，只是为了符合香港上市的要求，这不可能发生，”蔡崇信表示，他还为公司在中国大陆推出基金管理业务辩护。

“在香港，投资人非常认真对看待一股一票原则，”他补充道。“他们认为这有利于维护市场整体性，我尊重这一点。”

蔡崇信这番言论是迄今为止阿里巴巴保卫其合伙人制度最强有力表态，那么就要由香港来决定是很快修改上市规定，还是冒着有可能失去互联网企业史上最大规模IPO的风险。阿里巴巴IPO的规模将超过社交巨头Facebook在2012年上市时的160亿美元。

坚定维护现有股东结构则意味着有可能在海外上市，纽约和伦敦都是备选地点，不过蔡崇信去年9月在一篇博文上称，香港”自然“是阿里巴巴IPO首选地。

阿里巴巴与香港监管机构出现分歧。后者去年拒绝阿里巴巴在香港上市的计划。阿里巴巴的股权结构使得高管和创始人可以提名并控制董事会，但他们仅持有公司约13%的股份。

港交所和证监会去年底以来一直在讨论对上市规定的潜在修改，以允许“加权表决权”。就此展开的公众咨询讨论料持续到今年第一季度。

外界有批评声音称，阿里巴巴进入中国基金管理行业损及中国大型国有银行，并使客户面临风险。对此蔡崇信表示，“我认为我们不需要对这些有关‘吸血鬼’的指责做出回应，”蔡崇信称。

“我们希望，我们可以给中国的金融体系带来变革，”蔡崇信说。“大家知道，中国的金融体系有点跟不上时代，目前还有很大的发展空间。”(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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