阿里巴巴与港交所谈判IPO股权架构议题--消息

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透香港8月19日 - 知情人士向路透指出，阿里巴巴集团正在与港交所洽谈，即使在阿里巴巴上市后，仍允许阿里巴巴的创办人团队维持公司控制权。
外界普遍预期阿里巴巴年底前将启动规模逾150亿美元的首次公开上市(IPO)，而香港被视为较有可能的上市地。
但港交所(0388.HK)一般并不允许AB股架构的股票上市，AB股架构使公司创办人及管理阶层的权益高于散户投资人。
这种股权架构也需要获得香港证监会许可。香港证监会先前已驳回曼联(MANU.N)的类似要求。最后曼联去年改到纽约证交所上市。
“如果阿里巴巴要采用这种架构，我想他们必须设法改用比AB股更巧妙更实际的作法，”一名熟知阿里巴巴与港交所讨论内容的香港投行人士称。
阿里巴巴尚未正式宣布将进行IPO。阿里巴巴与港交所都拒绝对股权架构谈判一事置评。
太古(0019.HK)是目前唯一拥有AB股架构的香港上市公司，这种架构是在港交所实施较严格规定之前建立。
美国Nasdaq及纽约证交所等交易所都允许AB股架构，据知情人士指出，阿里巴巴目前仍在评估在美国及香港上市的各自利弊。
一名香港证券法律师指出，阿里巴巴IPO的潜在规模，或许会使港交所态度动摇。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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