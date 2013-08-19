阿里巴巴与港交所谈判IPO股权架构议题--消息

路透香港8月19日 - 知情人士向路透指出，阿里巴巴集团正在与港交所洽谈，即使在阿里巴巴上市后，仍允许阿里巴巴的创办人团队维持公司控制权。

外界普遍预期阿里巴巴年底前将启动规模逾150亿美元的首次公开上市(IPO)，而香港被视为较有可能的上市地。

但港交所(0388.HK)一般并不允许AB股架构的股票上市，AB股架构使公司创办人及管理阶层的权益高于散户投资人。

这种股权架构也需要获得香港证监会许可。香港证监会先前已驳回曼联(MANU.N)的类似要求。最后曼联去年改到纽约证交所上市。

“如果阿里巴巴要采用这种架构，我想他们必须设法改用比AB股更巧妙更实际的作法，”一名熟知阿里巴巴与港交所讨论内容的香港投行人士称。

阿里巴巴尚未正式宣布将进行IPO。阿里巴巴与港交所都拒绝对股权架构谈判一事置评。

太古(0019.HK)是目前唯一拥有AB股架构的香港上市公司，这种架构是在港交所实施较严格规定之前建立。

美国Nasdaq及纽约证交所等交易所都允许AB股架构，据知情人士指出，阿里巴巴目前仍在评估在美国及香港上市的各自利弊。

一名香港证券法律师指出，阿里巴巴IPO的潜在规模，或许会使港交所态度动摇。(完)

(编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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