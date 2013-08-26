阿里巴巴寻求香港上市后维持合伙人控制架构--消息

路透香港8月23日（记者 Elzio Barreto/Denny Thomas） - 消息人士周五称，阿里巴巴正在考虑上市后可以维持创始人和管理层对董事会控制权的股权架构。

外界广泛预计阿里巴巴在年底前上市，融资额料达150亿美元，香港是可能的上市地点。

香港交易所倾向于所有股东投票权一致的股权结构，而阿里巴巴的合伙人则希望继续控制董事会，从而决定公司的未来。

消息人士指出，阿里巴巴正在试图进行妥协，提出变更股权结构；此前香港交易所曾允许一些在公司章程中加入特殊条件后的企业上市。

阿里巴巴拒绝对该消息予以置评，消息人士拒绝透露姓名。

阿里巴巴可能选择在纽约上市，那里的股权结构更加灵活，但消息人士表示，阿里巴巴更可能选择香港，因为之前有过与香港监管机构打交道的经验。此前阿里巴巴集团旗下的B2B业务--阿里巴巴网曾在香港上市，直到2007年退市。

消息人士称，阿里巴巴与香港交易所的谈判已经持续数周，导致任命上市承销商和提交招股说明书的进程推迟。

阿里巴巴的合伙人包括创始人兼董事长马云，前首席财务官、联合创始人蔡崇信、现任首席执行官陆兆禧和其他高管。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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