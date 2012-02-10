阿里巴巴集团计划将香港上市的阿里巴巴收归私有

2010年5月17日在杭州阿里巴巴集团拍到的该公司标志。 REUTERS/Steven Shi

路透香港2月10日电---两位知情人士表示,中国电子商务公司阿里巴巴集团计划将在香港上市的阿里巴巴(ALIBABA.COM) 1688.HK 公司私有化,且正与雅虎 YHOO.O 就一项资产互换进行商讨,最终雅虎或直接拥有阿里巴巴一部门业务的股权.

消息人士对路透称,将阿里巴巴私有化仅是当前讨论的提议之一,最终方案仍在商榷.

阿里巴巴集团的计划是雅虎董事会当前讨论的整个协议的一部分.对雅虎温吞的表现失去耐心的投资者,不断责难雅虎董事会.

雅虎主事者对於如何处理对阿里巴巴和其他价值颇高的亚洲资产明显犹豫不决,股东亦对此不满.

消息人士称,正在讨论的交易是,阿里巴巴集团用贷款、自有资金和资产交换,来买回大部分雅虎持有的40%阿里巴巴集团股权.

"阿里巴巴上市後股价一直震汤.收购私有後,阿里巴巴集团在进行当前推动的转型时很可能更具灵活性."香港苏格兰皇家银行地区网络和媒体研究主管Wendy Huang称.

阿里巴巴股票周四暂停交易,以待一项涉及其母公司的公告.阿里巴巴集团现拥有阿里巴巴约73%的股份,市值接近60亿美元.以市场现价计,剩余股份价值约为16亿美元.

雅虎在阿里巴巴集团的股份估值约为140亿美元.根据目前正在讨论的计划,阿里巴巴集团欲回购约25%的股权.

阿里巴巴集团拟用一项营业资产的股份来支付三分之一,其余价值约60亿美元的部分则以现金支付.

消息人士表示,雅虎最有可能持股的资产就是阿里巴巴.双方已就该安排取得了共识,但尚未签署任何正式协议.

这名消息人士拒绝署名,因讨论并未公开.阿里巴巴集团发言人亦同样拒绝置评.

**税务考量**

消息人士此前透露,雅虎选择这个方法是为了节税.

阿里巴巴集团正寻求筹资约30亿美元,其中部分用於为回购和私有化提供资金.该集团由曾经做过英文教师,现已成为亿万富翁的马云一手创立.

消息人士此前向路透表示,按照正在讨论的"现金充裕剥离(cash-rich split-off)"方案,雅虎事实上将把40%阿里巴巴集团股权的大部分卖回给後者,并将手中雅虎日本的所有股权售予日本软银(股份有限公司) 9984.T,以换取现金和资产.

雅虎同样分别考虑过私募股权公司德州太平洋集团(TPG)TPG.UL 和Silver Lake少数股权投资的提议,但这些出价未达雅虎预期.(完)