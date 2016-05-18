马云取消在国际反假联盟大会的演讲

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月18日（记者 John Ruwitch） - 阿里巴巴 董事局主席马云取消了亲临国际反假联盟（IACC）大会发表演讲的计划。此前该联盟暂停了阿里巴巴的会员资格。

多年来，各种关于阿里巴巴旗下购物网站上存在售假问题的指控，令阿里巴巴饱受困扰。批评人士认为，阿里巴巴没有采取足够措施打击售假行为。

自阿里巴巴于4月成为国际反假联盟会员以来，包括蒂芙尼 在内的至少三家会员退出了该联盟，其他会员也威胁称要退出以示抗议。

国际反假联盟上周五暂停了新设立的一个会员类别，其中涉及阿里巴巴，实际上已取消阿里巴巴的会员资格。

阿里巴巴国际企业公关业务负责人库珀曼（Jennifer Kuperman）发表声明称，鉴于国际反假联盟欲以更多时间来考量其普通会员类别的可行性，阿里巴巴认为最好推迟马云的出席计划。

阿里巴巴集团总裁埃文斯（Michael Evans）将代替马云在佛罗里达州奥兰多举行的国际反假联盟大会上发表演讲。

库珀曼重申，阿里巴巴的立场是“坚定致力于保护知识产权并打击假货”。（完）