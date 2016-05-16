国际反假联盟暂停阿里巴巴会员资格

中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透5月13日 - 国际反假联盟（IACC）周五称，鉴于联盟部分会员的担忧，他们暂停了阿里巴巴(BABA.N)的会员资格。
美联社此前报导称，IACC总裁Robert Barchiesi持有阿里巴巴股票，而且他还利用家族成员来协助管理该联盟。
IACC对会员称，该联盟没有向董事会披露涉及Barchiesi的利益冲突。
该联盟在致会员的信函中称，没有向董事会披露相关的利益冲突是由于“我们公司治理程序的漏洞”。
IACC称，暂停了最新加入的一批新成员的会员资格，其中包括阿里巴巴及另外两家公司。阿里巴巴4月加入该联盟。IACC旗下会员包括苹果(AAPL.O)、二十一世纪福克斯(FOXA.O)等。
阿里巴巴国际事务负责人Jennifer Kuperman称，不论是否为IACC会员，公司会继续与品牌、政府及所有行业伙伴维持富有成效的且以结果为导向的关系。
IACC发言人Marcia Horowitz称，阿里巴巴董事局主席马云按计划将在2016年IACC春季会议上发表演讲。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。