国际反假联盟暂停阿里巴巴会员资格

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月13日 - 国际反假联盟（IACC）周五称，鉴于联盟部分会员的担忧，他们暂停了阿里巴巴 的会员资格。

美联社此前报导称，IACC总裁Robert Barchiesi持有阿里巴巴股票，而且他还利用家族成员来协助管理该联盟。

IACC对会员称，该联盟没有向董事会披露涉及Barchiesi的利益冲突。

该联盟在致会员的信函中称，没有向董事会披露相关的利益冲突是由于“我们公司治理程序的漏洞”。

IACC称，暂停了最新加入的一批新成员的会员资格，其中包括阿里巴巴及另外两家公司。阿里巴巴4月加入该联盟。IACC旗下会员包括苹果 、二十一世纪福克斯 等。

阿里巴巴国际事务负责人Jennifer Kuperman称，不论是否为IACC会员，公司会继续与品牌、政府及所有行业伙伴维持富有成效的且以结果为导向的关系。

IACC发言人Marcia Horowitz称，阿里巴巴董事局主席马云按计划将在2016年IACC春季会议上发表演讲。（完）