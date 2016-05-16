国际反假联盟暂停阿里巴巴会员资格

中国国企：建立央企境内外投资负面清单，设定禁止和特别监管类--国资委
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月13日 - 国际反假联盟（IACC）周五称，鉴于联盟部分会员的担忧，他们暂停了阿里巴巴 的会员资格。
美联社此前报导称，IACC总裁Robert Barchiesi持有阿里巴巴股票，而且他还利用家族成员来协助管理该联盟。
IACC对会员称，该联盟没有向董事会披露涉及Barchiesi的利益冲突。
该联盟在致会员的信函中称，没有向董事会披露相关的利益冲突是由于“我们公司治理程序的漏洞”。
IACC称，暂停了最新加入的一批新成员的会员资格，其中包括阿里巴巴及另外两家公司。阿里巴巴4月加入该联盟。IACC旗下会员包括苹果 、二十一世纪福克斯 等。
阿里巴巴国际事务负责人Jennifer Kuperman称，不论是否为IACC会员，公司会继续与品牌、政府及所有行业伙伴维持富有成效的且以结果为导向的关系。
IACC发言人Marcia Horowitz称，阿里巴巴董事局主席马云按计划将在2016年IACC春季会议上发表演讲。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 五年期公债 -0.125% +0.5 -0.130% 10年期公债 0.055% +1.0 0.045% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.32 -0.06 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债