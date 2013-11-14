天弘基金与阿里巴巴合作的余额宝规模破千亿元

路透上海11月14日 -中国天弘基金管理公司周四宣布，该公司与阿里巴巴ALIAB.UL旗下支付宝合作推出的天弘增利宝货币基金（余额宝）规模已超过1,000亿元人民币。

该公司在新浪官方微博上并称，余额宝已成为国内基金史上首只规模突破千亿关口的基金，并在全球货币基金中排名51位。

余额宝在6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。余额宝的成功，令国内互联网金融的热潮更加炽热。（完）

(发稿 罗晟; 审校 张喜良)

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