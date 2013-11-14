天弘基金与阿里巴巴合作的余额宝规模破千亿元

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海11月14日 -中国天弘基金管理公司周四宣布，该公司与阿里巴巴ALIAB.UL旗下支付宝合作推出的天弘增利宝货币基金（余额宝）规模已超过1,000亿元人民币。
该公司在新浪官方微博上并称，余额宝已成为国内基金史上首只规模突破千亿关口的基金，并在全球货币基金中排名51位。
余额宝在6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。余额宝的成功，令国内互联网金融的热潮更加炽热。（完）
(发稿 罗晟; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。