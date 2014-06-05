阿里巴巴IPO书写造富神话 公司给暴富员工提供建议

路透香港6月5日 - 在阿里巴巴准备创下迄今最大规模科技公司上市纪录之时，这家中国电商巨头也在向员工提供建议，如何应对突如其来的巨额财富。

银行和金融规划人士称，有些员工已经开始询问，宝马(BMWG.DE)是否出售阿里巴巴LOGO颜色--橙色的汽车，其他人则可能将这笔从天而降的财富投资于北美的地产，或中国的初创企业，希望打造成为未来的阿里巴巴。

阿里巴巴几年来已经在建议员工如何应对突如其来的财富，告诫他们不要忘乎所以，不要在物质上挥霍无度。

阿里巴巴两位创始人马云和蔡崇信早已身家数十亿，而在公司上市后的股票禁售期过后，会创造出更多的账面百万富翁。根据监管机构的文件，阿里巴巴以前和现任员工共持有26.7%的股份，主要通过1999年以来公司提供的期权和其他激励方式获得。文件未提供员工股东的具体数目。

路透对25位分析师调查的均值显示，阿里巴巴首次公开发行(IPO)可能估值1,520亿美元，考虑到公司的规模和员工持股比率，上市给员工带来的财富可能是中国企业前所未有的。

IPO之后，将从出售股票中获益的不仅有经理，还有软件工程师、营销部门的员工以及支付宝等关联公司的员工。在之前阿里巴巴的结构性售股时，2万名员工中的一些人已经有机会出售部分股票。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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