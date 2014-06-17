《热点透视》阿里巴巴轻启面纱 暴露优缺点

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透香港6月17日 （撰稿 Peter Thal Larsen） - 电商巨头阿里巴巴正掀开神秘的面纱，露出好的一面和差的一面。该公司在万众瞩目的首次公开发行(IPO)之前发布了更多信息。尽管有的披露内容会让潜在投资者相信该公司业务相对强劲，但用户快速转向手机的趋势也在挤压其利润率。
先说好消息。披露文件显示，阿里巴巴的虚拟店面增长速度远快于它的在线市场。天猫(Tmall)交易额在截至3月的一年增长一倍。规模更大的淘宝(Taobao)交易额同期增长42%。从用户角度来看，它们分别类似于亚马逊 (AMZN.O)和eBay(EBAY.O)。
分解来看很有必要，因为中国在线消费者越来越青睐智能手机。今年1-3月，阿里巴巴平台上有超过四分之一的交易在移动设备上完成，上年同期仅略高于10%。
这一变化对淘宝构成了挑战。淘宝并不对其平台上销售的商品直接提成，而是通过提供广告和优先宣传位来对商家收费。在小屏幕上，这种做法难度较大。阿里巴巴的财报显示出了挑战之大：1-3月总营收为总交易额的2.2%。然而，对于移动销售来说，这一“货币化率”不足1%。
对某一个季度的数据过度诠释未免不妥，而且这个季度还涵盖了中国春节，并紧接着11月在线销量暴增的“光棍节”活动。不过，投资者显然感到失望：持有大量阿里巴巴股份的雅虎(YHOO.O)和软银(9984.T)股价双双下跌。
对于批评公司治理结构的人，阿里巴巴也没有提供太多信息。虽然该公司披露了27名合伙人的姓名和职务，但并未透露更多细节。该公司提出的四名独立董事也没有引起外界的太大兴趣。前高盛公司(GS.N)副董事长Michael Evans或许是唯一需要担心他在机构投资者中名声的人选。
阿里巴巴最新披露的信息也许能吹散比较乐观估值的一些泡沫。但是，该公司未来几个月势必进一步揭开面纱。因此，投资者有时间来决定是否押注该公司的IPO。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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