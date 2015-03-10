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中国财经 | 2015年 3月 11日 星期三 07:20 BJT

阿里巴巴称3月18日锁定期结束 将有4.37亿股解禁

路透旧金山3月10日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)为期180天的股票锁定期将于3月18日结束，届时将有大约4.37亿股股票可以公开出售，约占该公司流通股的18%。

该公司周二公布，在即将解禁的股票中，大约1亿股仍将受到适用于员工持股的交易限制，直到该公司5月公布季度财报。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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