阿里巴巴称3月18日锁定期结束 将有4.37亿股解禁

7月1日起商业健康保险个人所得税试点推广到全国实施--中国财政部

路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。