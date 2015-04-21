《阳歌专栏》阿里巴巴经济贡献巨大 政府谨慎应对

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

一句话：中国政府官员不得不小心应对阿里巴巴等新兴的互联网巨头。这些巨头们偶尔会因年轻犯下违规行为，但也对中国经济做出了巨大贡献。

有关阿里巴巴（NYSE: BABA）的三篇新闻报导很好地总结了中国互联网巨鳄给中国政府带来的风险与利益：中国政府须得在管控这些新生巨头的同时，谨慎避免扼杀这些对经济有巨大贡献的“大腕”。仅十年间，阿里巴巴、腾讯（HKEx: 700）与百度（Nasdaq: BIDU）迅速崛起，从风投初创企业一跃而成世界最具价值的几家企业之一。

这些巨头带来的增长与地位不仅为中国赢取了巨大声誉，亦给地方政府创造了庞大的税收收入，还有中国政府想要用以取代低端制造业工作的高科技工作职位。但与此同时，这些年轻企业尤为容易犯错，引发市场混乱，对此中国需谨慎控制。

今年2月，中国国家工商总局指责阿里巴巴的淘宝平台假货泛滥，“假货风暴”令阿里巴巴深受困扰。又有新闻报导称，阿里巴巴所在的浙江省对阿里巴巴允许商户在天猫上进行有误导性的促销活动开出80万元（13万美元）的罚款。

阿里巴巴因负面舆论受到冲击，而另一方面的新闻报导却则体现了阿里巴巴为中国经济带来的广泛利益。其中一条新闻援引浙江省长李强的说法称，阿里巴巴平均每天为浙江省纳税3000多万。另一条新闻援引一份报告称，阿里巴巴创始人马云是中国首善，去年捐赠额达到了惊人的146.5亿元。

让我们先看看罚款问题，以西方标准来说，这个罚款数额相对温和，但在中国这种罚款通常非常小的国家来说算是很大了。这次阿里巴巴被罚可谓代价高昂，消息曝出后，阿里巴巴的股票下挫了2.6%，蒸发了约50亿美元市值。

监管当局将罚款分为两个部分，其中一部分为50万元，与2013年双十一的促销活动相关。双十一几乎是由阿里巴巴一手创立的网络购物狂欢节。另外一部分为30万元，与2013与2015年的其他促销活动有关。媒体报导称，消费者的投诉集中在这样一个事实上：即一些网络商户经常在促销活动前提价，然后将价格调降至原来的水平， 并宣称是在“打折”。

天猫的定价问题与早前淘宝的假货丑闻都与阿里巴巴的商业模式相关。阿里巴巴的购物平台上大大小小的商家数量庞大。众所周知，这些商户非常难以管控，但亚马逊（Nasdaq: AMZN）与eBay（Nasdaq: EBAY）等西方同业却已找到解决该问题的办法。阿里巴巴自身也采取了行动，以解决假货与误导性促销活动等问题，但显然监管当局对结果并不满意。

另外的两条新闻则相对直接地凸显了阿里巴巴对中国经济的巨大贡献。对于浙江省来说，阿里巴巴是一个巨大的社会地位象征，对浙江经济贡献巨大，这就是为何阿里巴巴能够吸引到浙江省长李强这样高级别官员参加其活动的原因。李强在视察阿里巴巴时表示，阿里巴巴去年缴税109亿元，是浙江省唯一一家纳税额超百亿元的企业。

另外一篇报导与2015年胡润慈善榜有关。马云轻易地以146.5亿元的捐赠额高居榜首，远超第二名的慈善家唐立新。电子产品连锁店亿万富豪唐立新捐赠额仅为3.15亿元。中国当然需要这种慈善行为，而马云是慈善行为的极好榜样，这就是为何中国政府在处罚阿里巴巴偶尔的违规行为时需小心行事的原因所在。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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