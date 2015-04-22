阿里影业收购中国影院票务系统供应商 今早恢复交易

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港4月22日 - 阿里巴巴集团(BABA.N)旗下阿里影业(1060.HK)公布计划收购中国主要的影院票务系统供应商，其股份将于今早恢复交易。
据公告，阿里影业通过南方联合产权交易中心成功中标广东粤科软件工程有限公司，总代价为8.3亿元人民币。卖方为广东省计算技术应用研究所及广东省科技创业投资有限公司。
广东粤科的核心业务包括提供本地票务系统、互连软件系统以及第三方自动放映系统（电子商务平台），于今年2月末的未经审计资产净值约2,831.4万元，截至2014年12月底为止年度税后利润1,126.4万元。
阿里影业自周一起停牌，前收市价报3.74港元，今早复牌。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。