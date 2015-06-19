阿里巴巴拿下政府订单 处于劣势的云服务得到助力

路透上海/北京6月19日 - 电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)在全球云计算产业一直处于劣势，但它有一件事可以全力以赴：就是中国。

阿里巴巴本周拿下一个小订单，为大连市建设一个云计算中心，提供在线缴费等政府服务。

这份协议只是阿里巴巴与中国全国各地政府机构类似云服务协议的一小部分。

在国内的合作将帮助阿里巴巴云技术部门--阿里云扩大规模及积累经验，以后走向国际市场，挑战行业领军企业亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、微软(Microsoft) (MSFT.O)和谷歌(Google)(GOOGL.O)。

“基本上，他们在顺应政治潮流，抓住由此带来的商业机会，”美国咨询公司APCO Worldwide大中华区主席James McGregor称。

“中国希望控制其信息、数据、新闻、技术食物链，因此有巨大的商机。”

云计算服务领域已快速成长，因为企业将数据储存于远程服务器或云的成本，比自家维护更便宜。

根据美国市场研究公司IDC，2015年全球云计算IT基础设施支出料将较上年成长21%，至320亿美元，2019年时增至520亿美元。

以目前而言，阿里云仍是小角色。

在3月底止的年度中，阿里云只占阿里巴巴整体营收的1%。但阿里宣称自己在中国云计算市场占有最大份额。

阿里巴巴已经与中国十几个省市签署云计算协议，其中包括海南、广东、天津及上海。

阿里也与中国气象局、中央国家机关政府采购中心、中国铁路客户服务中心进行合作。

阿里云上周表示，已与多家外国企业合作，协助阿里在海外提供企业云计算服务。

这些企业包括英特尔(INTC.O)、新加坡电信、香港电讯盈科(0008.HK)及数据公司Equinix (EQIX.O)。

分析师指出，阿里云的这一步是朝正确方向前进，有可能最终将协助阿里云在企业云领域占有一席之地。(完)

(编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 戴素萍/许娜)

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