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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 07:23 BJT

阿里巴巴将向中国闪购网站魅力惠投资逾1亿美元--消息

路透北京7月8日 - 据知情消息人士透露，中国电商巨擘阿里巴巴集团正在向时尚奢侈品牌闪购网站魅力惠(Mei.com)投资逾1亿美元。

阿里巴巴周三早前曾表示，将在天猫B2C平台内组建一个团队帮助魅力惠扩大用户基础、产品线、物流服务和IT基础设施，但没有披露投资的规模。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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