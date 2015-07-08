阿里巴巴将向中国闪购网站魅力惠投资逾1亿美元--消息

路透北京7月8日 - 据知情消息人士透露，中国电商巨擘阿里巴巴集团正在向时尚奢侈品牌闪购网站魅力惠(Mei.com)投资逾1亿美元。

阿里巴巴周三早前曾表示，将在天猫B2C平台内组建一个团队帮助魅力惠扩大用户基础、产品线、物流服务和IT基础设施，但没有披露投资的规模。(完)