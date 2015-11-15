起诉阿里巴巴售假的奢侈品牌接受调停要求 阿里巴巴股价下跌

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透11月13日 - 古驰、圣罗兰和其他起诉阿里巴巴集团(BABA.N)旗下平台售假的奢侈品牌将接受美国地区法官提出的通过第三方调停解决纷争的要求。这些品牌之前曾威胁将退出调停程序，因阿里巴巴创始人马云表示，宁可输掉官司也不和解，让他们感到调停是“徒劳的”。
在周五早盘交易中，阿里巴巴美国存托凭证(ADR)下挫2.8%，报76.56美元。(完)
(编译 于春红/利棣儿; 审校 母红)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。