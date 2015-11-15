起诉阿里巴巴售假的奢侈品牌接受调停要求 阿里巴巴股价下跌

路透11月13日 - 古驰、圣罗兰和其他起诉阿里巴巴集团(BABA.N)旗下平台售假的奢侈品牌将接受美国地区法官提出的通过第三方调停解决纷争的要求。这些品牌之前曾威胁将退出调停程序，因阿里巴巴创始人马云表示，宁可输掉官司也不和解，让他们感到调停是“徒劳的”。