阿里巴巴与印企磋商投资 欲进入印度市场--经济时报

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透孟买9月18日 - 据印度经济时报周四援引两名知情人士的消息报导，中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)正在与印度网络零售商Snapdeal磋商合作，以进入印度市场。
阿里巴巴将于周五在美国上市，其首次公开发行(IPO)规模或创历史最高纪录。该报报导，阿里巴巴与Snapdeal讨论了向后者投资事宜，但尚未作出任何决定。
报导援引投行消息人士称，Snapdeal也吸引了日本最大电商企业乐天网站(4755.T)和电信公司软银 (9984.T)的注意。印度综合性企业塔塔的前董事长Ratan Tata持有Snapdeal的股权。
Snapdeal发言人表示，该公司对市场猜测不予置评。路透记者联系阿里巴巴时，后者未能立即置评。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。