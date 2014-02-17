阿里巴巴保险理财产品3分钟售罄

路透上海2月17日 -中国最大电子商务公司--阿里巴巴集团在首个理财产品余额宝获得成功后，上周末其推出的保险理财产品（业内简称定期宝）遭抢购，两款保险产品共8.8亿元人民币份额分两轮推出，均在3分钟内抢购一空。

阿里巴巴此次推出的是珠江人寿和天安人寿的两款保险产品，均为预期年化收益率7%的一年期保本保底万能险。据支付宝官方微博，上周六上午10点开售的总额5.8亿元的这两款理财产品在3分钟内被抢购一空；天安人寿下午13：00点追加销售3亿元产品，不到3分钟亦被抢完。

此次阿里巴巴要求，余额宝用户需要预约才能参与认购，每个余额宝用户限购2,000份，每份1,000元，即单个用户认购上限为200万元。另据中国证券报周一报导称，在上周预约期内，余额宝用户的预约总金额高达4万亿元。

余额宝于2013年6月上线，是阿里巴巴旗下支付宝打造的一款针对其用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出。截止1月15日，余额宝用户数已超过4,900万户，规模突破2,500亿元人民币，其挂钩的基金成为国内最大的基金。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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