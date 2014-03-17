阿里巴巴与六家银行商洽美国IPO承销事宜--消息

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透香港3月16日 -据消息人士周日称，阿里巴巴集团IPO-ALIB.N正与六家银行商洽美国首次公开发行(IPO)承销事宜，获得此次IPO承销资格的银行将赚得盆满钵满，也有助于提高他们的业内排名。
消息人士补充称，阿里巴巴正与花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)商洽承销事宜。
这位未被准许公开谈论此事的消息人士透露，这六家银行中的多数将赢得联席全球协调人的头衔。
周日稍早，阿里巴巴宣布启动在美国的IPO事宜，但没有给出时间表，也没有披露参与IPO的银行名单。
阿里巴巴没有回覆路透记者征询其意见的电话。由于相关信息未被公开，消息人士拒绝署名。记者暂未立即联系上前述几家银行对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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