阿里巴巴与六家银行商洽美国IPO承销事宜--消息

路透香港3月16日 -据消息人士周日称，阿里巴巴集团IPO-ALIB.N正与六家银行商洽美国首次公开发行(IPO)承销事宜，获得此次IPO承销资格的银行将赚得盆满钵满，也有助于提高他们的业内排名。

消息人士补充称，阿里巴巴正与花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)商洽承销事宜。

这位未被准许公开谈论此事的消息人士透露，这六家银行中的多数将赢得联席全球协调人的头衔。

周日稍早，阿里巴巴宣布启动在美国的IPO事宜，但没有给出时间表，也没有披露参与IPO的银行名单。

阿里巴巴没有回覆路透记者征询其意见的电话。由于相关信息未被公开，消息人士拒绝署名。记者暂未立即联系上前述几家银行对此置评。(完)

(编译 白云; 审校 杜明霞)

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