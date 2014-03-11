阿里巴巴斥资逾62亿港元入股文化中国传播

路透香港3月11日 -文化中国传播集团有限公司(1060.HK)周二宣布，阿里巴巴集团将以62.44亿港元认购公司扩大后已发行股本的60%，双方并将探索于线上娱乐及媒体相关领域的未来商机。

公司的声明称，阿里巴巴集团透过旗下全资拥有的Alibaba InvestmentLtd．按每股0.5港元，认购公司约124.9亿股新股，相当于公司经扩大后已发行股本约60%。认购价较公司2月底停牌前最后报价0.64港元折让约22%

文化中国传播主要在中国从事媒体相关业务，主要包括策划、制作、出版、投资、发行电视剧及电影，以及组织文化艺术交流活动、手机增值服务、销售及分销杂志、卫星电视广告、杂志广告及电视节目包装服务。

公司表示，将与阿里巴巴建立一个策略委员会以探索于线上娱乐及媒体相关领域的未来商机。公司董事会认为，认购事项可提升公司的融资能力，增强其战略地位及财务状况，以利用线上娱乐及媒体相关领域的新内容制作机遇及潜在收入平台，以及促进本集团业务之发展。

计划在海外包括香港上市的阿里巴巴，于1月底战略性入股中信21世纪(0241.HK)，刺激后者过去一个月股价暴涨逾4倍。(完)

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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