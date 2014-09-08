市场热谈：阿里巴巴是何方神圣？美国散户不太感兴趣

路透9月7日 - 今年早前中国电商巨头阿里巴巴IPO-BABA.N公布要到美国上市时，像Hoffman Estate公司的Bob Mecca这样的理财顾问原以为自己的电话会被希望参与认购的散户打爆。

阿里巴巴出售的商品超过亚马逊和EBay的总和，该公司的首次公开发行(IPO)可能融资超过210亿美元，并常被形容为自2012年Facebook上市以来最热门的科技企业IPO，不过周五公布的初步定价却低于许多人的预期。

在大型IPO中，散户通常只能认购10-20%的新股。数位理财顾问告诉路透，他们曾预计客户会争相抢购，但实际情况是认购电话并没有响个不停。

“客户认购Facebook股票，是因为他们听说过它，但他们从没听说过阿里巴巴，”管理着1.75亿美元资产的Mecca表示。

经纪公司TD Ameritrade Holding的资深副总裁Steve Quirk表示，到目前为止，客户对阿里巴巴IPO的咨询量仅为当年Facebook上市时的约四分之一，是Twitter的约一半。该公司服务于进行积极型交易的投资者。

阿里巴巴的发言人Robert Christie称，目前是上市前的缄默期，因此拒绝置评。

阿里巴巴IPO定价为每美国存托股份(ADS)60-66美元，表明该公司或许不太在意能否吸引到大量的美国散户投资者，因为散户更青睐股价低许多的股票。阿里巴巴原本可以更低的价格出售更多的股票来筹集同样数额的资金。

散户对IPO坐壁上观，结果可能是上市首日交易冷清，而不是许多人期待中的科技企业IPO盛况。

“由于这是一笔如此大的交易，但散户却意兴阑珊，因此我认为上市后其动能会不大，”独立IPO专家Tom Taulli表示。

IPO专家认为，中长期来看，美国散户兴趣不大可能成为阿里巴巴股票的劣势。散户通常持股较久，为股价带来稳定性，他们亦有助于股东基础多样化。举例来说，股东基础太过集中在少数机构投资者上，可能容易让公司受到维权投资者的攻击。

“我认为，对阿里巴巴来说，拥有一个强大的散户基础会更好，”IPOX Schuster LLC创办者Josef Schuster表示。

然而，散户的买兴可能会提高。逢低承接的投资者可能会注意到上市价格低于预期。而且阿里巴巴IPO前针对基金公司的路演也可望激起更大的买兴。

阿里巴巴将在周一于纽约开始路演，之后预计还去伦敦和香港举行路演。路演将更好地展现机构投资人的兴趣，以及股价是否会定在最初的定价区间内。行业分析师原本预期阿里巴巴锁住的估值超过2,000亿美元，但以最初定价区间的高端来算，估值约为1,630亿美元。

**曲线投资**

阿里巴巴的一些主要投资者是上市公司，这给阿里巴巴的粉丝们供了提前投资其股票的另外渠道。瑞银集团的一位顾问称，一些预计无法直接参与IPO认购的散户选择了购买日本软银(9984.T)的股票，软银目前持有阿里巴巴34.1%的股份。

弗吉尼亚州费尔法克斯郡的独立金融顾问James Gambaccini称，他的一些客户也出于同样原因，选择了投资雅虎(YHOO.O)。雅虎持有阿里巴巴22.4%的股份。经过IPO稀释股权后，软银和雅虎对阿里巴巴的持股份额将缩小，而且雅虎将出售部分股票，但两者仍将是阿里巴巴的大股东。

不过Gambaccini表示，总体来说阿里巴巴股票的需求一般，部分因为很多人没听说过这个公司，而知道的人对中国又持谨慎态度，担心政府干预等潜在风险。

加州新港市的理财顾问Alan Haft过去几个月一直在向客户推介阿里巴巴股票。不过他称过程很不容易。

“我很清楚，很多人对这个公司了解甚少，他们只知道IPO规模会有多大，以及公司影响力如何，”他称。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/王丽鑫； 审校 白云)

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