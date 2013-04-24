阿里巴巴将由高管牵头全力打假

路透杭州4月23日 - 阿里巴巴集团表示，将投入尽可能的必要资源在淘宝平台进行打假。淘宝去年的交易额超过1,617亿美元。

该集团宣布联手政府相关行政执法部门，共同成立“知识产权保护工作小组”。该小组将由即将担任CEO的陆兆禧担任组长，集团首席风险官邵晓锋担任常务副组长。

阿里巴巴对淘宝平台销售假冒伪劣商品一直都在进行打击，但用户仍能在该平台找到山寨版的香奈儿手包或王微微品牌的服装。

行业观察人士普遍预期，阿里巴巴最早会在今年寻求首次公开募股（IPO），但一些投资者可能出于知识产权担忧对该公司避而远之。该集团如今出重拳解决该问题，有助于其在IPO路演时避免一些尴尬问题。

阿里巴巴表示，将联手公安、工商等五部门，启动打击假冒伪劣、保护知识产权的深度合作。

该集团创始人、董事局主席马云称，假冒伪劣商品是经济上的毒品，不希望阿里巴巴的声誉与此类商品联系在一起。马云1月时曾宣布将辞去阿里巴巴CEO职位。

邵晓锋在阿里巴巴杭州总部发表讲话时称，集团将投入尽可能的必要资源，全力打击假冒伪劣商品。

上述工作小组将与政府部门合作，对侵犯知识产权的店铺予以通报并共享相关信息，协助追踪假冒伪劣商品的来源。

马云称，保护知识产权和打击假冒伪劣，如果现在不解决好这些问题，未来他肯定会后悔。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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