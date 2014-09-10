《市场热谈》阿里巴巴上市不设牵头行，自行掌控全过程

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
阿里巴巴上市的承销费率较低，部分归功于董事局执行副主席蔡崇信(Joe Tsai)和公司财务主管姚允仁(Michael Yao)的努力。
一名消息人士称蔡崇信和姚允仁是“很难对付的谈判对手”，但两人的影响力也比其它大多数高管大。
阿里巴巴的估值可能至多达1,630亿美元，为有史以来规模最大的IPO之一。该公司占据着中国互联网零售销售约80%的份额。互联网普及程度提高以及中产阶层的扩大，帮助阿里巴巴在截止6月30日的一年中取得了2,960亿美元的商品销售收入。
银行业对此交易很感兴趣，不仅是因为参加如此规模的IPO将为自己赢得威望，而且还有机会参与阿里巴巴未来的交易。其它任何公司不太可能有如此巨大的影响力。
消息人士表示，承销费用的大约80%将付给六家主要的承销行，其中五家预计将分别获得15%，即每家约3,200万美元，但花旗集团获得的承销费则只有这五家的一半左右，因为该行的任务较轻。
根据阿里巴巴的证券文件，罗斯柴尔德将获得900万美元。
阿里巴巴预计将于本月稍晚在纽约证券交易所(NYSE)上市，IPO定价料为每美国存托股份(ADS)60-66美元。公司正如火如荼地进行多城路演计划，之后料在9月18日敲定发行价。(完) (编译 李春喜/王丽鑫/许娜；审校 徐文焰/蔡美珍/高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应