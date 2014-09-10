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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 11:18 BJT

《市场热谈》阿里巴巴上市不设牵头行，自行掌控全过程

阿里巴巴上市的承销费率较低，部分归功于董事局执行副主席蔡崇信(Joe Tsai)和公司财务主管姚允仁(Michael Yao)的努力。

一名消息人士称蔡崇信和姚允仁是“很难对付的谈判对手”，但两人的影响力也比其它大多数高管大。

阿里巴巴的估值可能至多达1,630亿美元，为有史以来规模最大的IPO之一。该公司占据着中国互联网零售销售约80%的份额。互联网普及程度提高以及中产阶层的扩大，帮助阿里巴巴在截止6月30日的一年中取得了2,960亿美元的商品销售收入。

银行业对此交易很感兴趣，不仅是因为参加如此规模的IPO将为自己赢得威望，而且还有机会参与阿里巴巴未来的交易。其它任何公司不太可能有如此巨大的影响力。

消息人士表示，承销费用的大约80%将付给六家主要的承销行，其中五家预计将分别获得15%，即每家约3,200万美元，但花旗集团获得的承销费则只有这五家的一半左右，因为该行的任务较轻。

根据阿里巴巴的证券文件，罗斯柴尔德将获得900万美元。

阿里巴巴预计将于本月稍晚在纽约证券交易所(NYSE)上市，IPO定价料为每美国存托股份(ADS)60-66美元。公司正如火如荼地进行多城路演计划，之后料在9月18日敲定发行价。(完) (编译 李春喜/王丽鑫/许娜；审校 徐文焰/蔡美珍/高琦)
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