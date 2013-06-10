阿里巴巴IPO吸引华尔街投行高层纷纷来华拜会马云

路透香港6月7日 - 阿里巴巴首次公开发行(IPO)为继Facebook之后最值得期待的上市交易，受到了律师、银行家以及潜在投资者的强烈关注。一些人士称，是项IPO的规模可能超过150亿美元。

在过去几周，华尔街大型投行的执行长们纷纷顺道拜访阿里巴巴创始人兼董事局主席马云。这也是华尔街在中国企业推出大规模上市计划时的惯常做法。

一位知情人士对路透表示，摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)本周在出访中国时与马云碰了面。另一位消息人士表示，双方在短暂的会晤中握了手。

据消息人士，上月花旗集团(C.N)首席执行官高沛德(Michael Corbat)在其亚洲之行中会见了马云。

银行界消息人士称，来自纽约及其他地方的银行总部的高层人士，纷纷赶来与马云及其管理团队见面。阿里巴巴正在准备外界期盼已久的公开发行。

被选定担任承销商的银行可获数以千万美元计的费用，以及参与一家超大互联网上市交易的炫耀资本。

这家中国电子商务巨头尚未正式确认IPO计划，也没有给出交易时间表，不过马云自己曾在公开场合几次暗示即将进行。

Myriad资产管理公司创始人--对冲基金经理Carl Huttenlocher预计，到2014年下半年阿里巴巴可以达到1,500-2,000亿美元的估值。

Huttenlocher周四在香港一次投资者会议上表示，这一预估值是基于对获利预估及中国电子商务市场增速的分析作出的。

尽管银行争先恐后，但阿里巴巴尚未正式指定承销商名单。

路透周四曾报导，瑞信料将赢得此次IPO的牵头行头衔。

花旗集团和摩根大通拒绝置评。

“由于政策关系，我们不对公司高层会见日程作评论，”阿里巴巴发言人John Spelich称。

**全力以赴**

投行派出高管亲自出马，尤其是在亚洲，旨在强调该银行对于这项交易的重视。

与全球其他地区不同，亚洲的企业文化非常看重头衔。

一名亚洲银行家对路透表示，她知道有一项价值数亿美元的IPO交易，发股公司拒绝向一家银行提供承销授权，原因就是这家银行派出的只是个区域次要主管，不是区域高管。

根据当时媒体报导，中国工商银行2006年举行规模190亿美元的IPO之前，时任高盛执行长的保尔森去了好几趟中国。

中国农业银行2010年举行规模221亿美元IPO之前，摩根士丹利(MS.N)董事长麦克(John Mack)和执行长戈尔曼(James Gorman)也曾飞往北京，争取这项IPO交易。

尽管在IPO之前与中国企业家的这种会面，与正式访问北京有所不同，但这两种会面都是为了确保双方建立互信互利的关系。

路透热点透视上个月提到，阿里巴巴的IPO可能会给参与银行带来总计约2.6亿美元的费用收入。(完)

(编译 兰秀娟/石冠兰/杜明霞；审校 张涛/石冠兰)

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