《热点透视》阿里巴巴微提IPO参考价 为投资者留出更多想象空间

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen；编译 朱晓军

路透香港9月16日 - 为首次公开发行(IPO)定价并不是一门精密科学。要想预计投资者对一家快速增长的中国电子商务集团的估值，更是要靠猜测。所以，阿里巴巴IPO-BABA.N决定只把每股参考价上限提高2美元至68美元，也让人百思不得其解。

企业在美国上市前调整IPO价格已是司空见惯的事。令人诧异的是阿里巴巴在面临投资者“巨大”需求(程序参与者语)时却只是做出了微调。新的价格上限只比之前高出3%。相比之下，Twitter(TWTR.N)首发价比原来价格区间上档高出30%，而Facebook(FB.O)上调发行价9%后也多售出了很多股票。就连阿里巴巴在中国的竞争对手--京东(JD.com)(JD.O)的IPO价格也比最初的参考价要高6%。

上调参考价后，阿里巴巴新的最大市值为1,680亿美元；若承销商执行超额配售选择权而卖出更多股票，市值可能达到1,690亿美元，这看上去不算离谱。《热点透视》对该公司的估值为1,580亿美元。但如果阿里巴巴未来两年电子商务交易量年增速达35%，而非30%；或是营业利润率保持在43%的现有水平，而非降至40%，那么更高的市值也是可能的。

某些因素本应打压阿里巴巴估值，但潜在股东可能会熟视无睹。这些因素包括该公司未经考验的法律结构，该公司藉此控制在中国大陆的部分业务；还包括其治理安排，这种安排使得外来者在决定该公司董事会成员方面话语权很小。

如果投资者愿意在出现问题前忽视这些因素--他们在面对其他热门的中美科技股时就是这样，他们甚至可以给予阿里巴巴更高估值。阿里巴巴微调参考价似乎说明，股价还有上行空间。(完)

(译文审校 王洋)

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