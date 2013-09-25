阿里巴巴将寻求在美国上市--消息（更新版）

(新增细节)

* 阿里巴巴已结束与港交所就申请在香港IPO的讨论

* 在美国上市将为双层股权结构铺路

路透香港9月25日 - 熟悉情况的消息人士周三指出，中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团已结束与港交所(0388.HK)就申请在香港IPO(首次公开发行)的讨论，并将寻求在美国纽约上市。

之前阿里巴巴集团与港交所，以及香港监管机构就股权结构进行了数周谈判，令这项规模可能超过150亿美元的发股延迟。

争论集中在阿里巴巴在香港上市的同时，能否让“合伙人”--创始人和高级雇员组成的团体--保留对董事会组成的控制权。

选择在美国上市让阿里巴巴创始人马云及其管理团队能更容易通过双层股权结构(dual share structure)来牢牢掌控公司，这种股权结构在谷歌(GOOG.O)和Facebook(FB.O)等互联网公司很普遍。

“我们与香港的对话已经结束，我们将转往美国开始上市的过程，”一名熟悉有关讨论的公司消息人士称。

该名消息人士还表示，阿里巴巴已委聘美国的律师事务所展开在当地进行IPO的工作，稍后将会委聘投资银行安排上市事宜。这名消息人士因未被授权就此发表公开言论而要求匿名。

阿里巴巴的负责人和港交所拒绝作出评论。

这次IPO将借助市场对该公司看好的东风。该公司主要股东之一--雅虎(YHOO.O)7月公布的数据显示，阿里巴巴第一季营收激增71%至14亿美元，获利增长近两倍至6.69亿美元。

由于获利增长强劲，数家券商上调了对阿里巴巴的估值，对其最高估值达到1,200亿美元，比Facebook去年上市前的1,000亿美元还要高。雅虎的市值约为320亿美元。

这次IPO对阿里巴巴的两个主要股东--雅虎和日本软银(9984.T)至关重要，因为阿里巴巴的市场估值将给它们带来数十亿美元计的资产。

雅虎持有阿里巴巴24%的股份，急于出售部分持股。软银持有35%的股份，是阿里巴巴的最大股东。马云、阿里巴巴的前首席财务官和联合创始人蔡崇信、以及其他公司高管共同持有约10%的股份。(完)

(编译 杜明霞/李春喜; 审校 田建华/侯向明)

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