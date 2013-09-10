阿里巴巴集团强硬推行合伙人制度 倒逼港交所抉择

作者 林琦

路透上海9月10日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团宣布正式实施合伙人管理制度，无疑给香港联交所施加了压力，在关于上市后公司治理结构的谈判中，倒逼港交所尽快决定是否会在该集团首次公开发行(IPO)时额外破例。

阿里巴巴的底气在于其未来估计高达150亿美元的IPO、上市后约千亿美元市值对港股市场产生的巨大影响力。一旦阿里巴巴登陆港股市场，将明显提升香港的新股融资额、港股市值、日均成交量，可以打造与中国互联网巨头腾讯(0700.HK)比肩的另一家科技巨头，从而提高香港证券市场的影响力。

阿里巴巴的设想是由公司合伙人提出集团董事会多数席位，而不受管理层或合伙人实际持股比例的制约，从而打破目前香港市场上同股同权的制度。

阿里巴巴集团官方微博周二刊登了董事局主席马云的致员工信。在前三年试运行的基础上，马云在信中正式宣布合伙人制度的运行。

他还提到，“我们不在乎在哪里上市，但我们在乎我们上市的地方，必须支持这种开放，创新，承担责任和推崇长期发展的文化。”

其实，在阿里巴巴集团14年的成长史上，自日本软银和美国雅虎先后入股后，以创始人马云为代表的管理人团队所持股份早已不具控股地位，但基于投资人对公司管理人的认可，这个团队始终把握着阿里巴巴的经营权。美国私募基金银湖（Sliver Lake)、俄罗斯投资公司DST及中国云锋基金2011年收购阿里巴巴5%股份时，亦将投票权委托予阿里巴巴集团管理层。

据国内媒体此前透露，日本软银(9984.T)和美国雅虎(YHOO.O)目前分别持有阿里巴巴约35%和24%股权，包括马云在内的高管团队仅持有不到10%股份。

投资人的信任来自阿里巴巴过去10年的成功，包括当年淘宝网击败eBay中国、支付宝击败PayPal，从而令淘宝、天猫、支付宝分别成为中国电子商务市场各子市场的巨无霸。当然，并非所有投资者给予阿里巴巴绝对信任，昔日雅虎与马云等管理层的经营理念不合，导致阿里巴巴决定斥资数十亿美元回购美国雅虎所持股份。

不过，一旦阿里巴巴成为上市公司，其投资人将不仅仅是那些专业的私募基金，还包括众多散户投资人。若阿里巴巴坚持以其合伙人制度来掌控公司董事会的多数席位，这就意味着那些购买阿里巴巴股票的散户和机构投资人，都需要对阿里巴巴管理层投予绝对的信任。若不信任，没有他途，投资人只有选择抛售离开，而非改选董事会等常见手段。

就像马云所说，“我们不一定会关心谁去控制这家公司，但我们关心控制这家公司的人，必须是坚守和传承阿里巴巴使命文化的合伙人。”

其实，在美国等西方成熟证券市场，早有类似合伙人制的制度安排，即双层股权结构：将股票分为A，B系列，对外部投资者发行的A类股票一股有一票投票权；而管理层拥有的B系列股票往往是一股拥有10票投票权，以保证管理层拥有超过其实际持股比例的投票权。这种制度安排，在谷歌(GOOG.O)、脸谱(FB.O)等科技类上市公司中即可见到。

假设香港联交所最终坚持所有股东投票权一致的股权结构，那么估计阿里巴巴只能选择在美国上市。不过美国苛刻的监管体系，以及经常出现的小股东集体诉讼，或会让一向坚持走自己路、不向资本力量低头的阿里巴巴头痛不已。

而合伙人制度其实也并非铁板一块。取材于真实生活、今年初热映的电影《中国合伙人》中，三位创业者在创业成功后即因理念不合而各奔东西。不过就目前而言，有马云这个精神领袖在，阿里巴巴集团合伙人在可预见的未来应能保持共同的经营理念和目标。（完）

(审校 张喜良)

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