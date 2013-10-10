独家：阿里巴巴决定放弃在港交所上市--CEO

建设银行去年净利微增1.5% 不良贷款率降至1.52%
路透3月29日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周三晚公布，2016年净利润同比增长1.5%；截至去年底，不良贷款率为1.52%，2015年末为1.58%。
路透杭州10月10日 - 阿里巴巴集团首席执行官(CEO)陆兆禧周四接受路透采访时称，公司已经决定不在香港证交所上市。
此前阿里巴巴计划以合伙人治理架构在香港上市。
香港当局需要时间来研究这种公司治理架构，陆兆禧在阿里巴巴杭州总部接受采访时说。
他补充称，该公司尚未承诺在任何其他交易所上市，包括纽约证交所。(完)
(编译 隋芬; 审校 田建华)
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路透北京3月29日 - 中国财政部周三发布中央国有资本经营预算支出管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出主要用于国企资本金注入，解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。
路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报道称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。