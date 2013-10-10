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中国财经 | 2013年 10月 10日 星期四 17:58 BJT

独家：阿里巴巴决定放弃在港交所上市--CEO

路透杭州10月10日 - 阿里巴巴集团首席执行官(CEO)陆兆禧周四接受路透采访时称，公司已经决定不在香港证交所上市。

此前阿里巴巴计划以合伙人治理架构在香港上市。

香港当局需要时间来研究这种公司治理架构，陆兆禧在阿里巴巴杭州总部接受采访时说。

他补充称，该公司尚未承诺在任何其他交易所上市，包括纽约证交所。(完)

(编译 隋芬; 审校 田建华)

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